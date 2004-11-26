Приглашаем к сотрудничеству баннермейкеров для разработки баннеров. Оплата составляет 4-6 WMZ за каждый принятый баннер. Идеально подходит для фрилансеров, готовых к долгосрочному сотрудничеству.
Дизайн для визитки
Необходимо сделать дизайн для визитки,
компания занимается web-разработками.
На визитке указано - название компании, направление деятельности, Имя Фамилия, должность, адрес, телефоны, email, www
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $10000
Требуется разработка нового дизайна для сайта фан-клуба с акцентом на светлые оранжевые тона и качественную графику. Включает прокрутку рекламного баннера, флэш-заставку, а также функционал форума, чата, гостевой и каталога ресурсов. Бюджет проекта высокий, ожидается качественное выполнение работы.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработка аккуратного дизайна для интернет-магазина на одной странице. Необходимо использовать HTML, XML и CSS, а также подготовить графику (логотип, кнопки и разделители). Обязательны примеры работ. Возможность дальнейшего сотрудничества.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт21 год назад
- $10
Требуется выполнить дизайн программы с уникальными элементами. Необходимо отдизайнить меню и общий вид приложения. Ожидается минимальное количество работы, но важен качественный и оригинальный подход. Возможна поддержка и сопровождение после завершения проекта.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт21 год назад
- $10
Требуется веб-дизайнер для создания простых шаблонов сайтов, включая header, footer и модули. Опыт в CSS, HTML, JavaScript и Flash приветствуется. Проекты для строительной фирмы и оптовиков. Оплата зависит от сложности заказа, от 10 WMZ. Примеры работ в формате JPG обязательны.Закрыт21 год назад
Требуется редизайн сайта барахолки, изначально разработанного под разрешения 800x600 и 640x480. Необходимо адаптировать дизайн под современные разрешения, добавив резиновые элементы и скромные анимации. Возможна дальнейшая поддержка проекта.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт21 год назад
- $15
Требуется разработка дизайна сайта для Фабрики звезд. Необходимо создать оригинальное и привлекательное оформление, соответствующее тематике проекта. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Завершен21 год назад
- $10
Представляем каталог ссылок на различные темы, связанные с дизайном сайтов. Полезные ресурсы для дизайнеров и разработчиков, которые помогут в работе и вдохновят на новые идеи.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт21 год назад
- $3
Необходимо разработать дизайн домашнего сайта, посвященного рассказам о наркоманах. Оформление должно быть привлекательным и информативным, с акцентом на выбранную тему. Рассматриваются идеи по структуре и контенту сайта.Закрыт21 год назад
- $70
Требуется разработка дизайна и HTML-шаблона для сайта региональной Рок-радиостанции. Необходимо создать одну страницу с разметкой и версткой, предоставить html-файл и нарезанные элементы оформления. Все картинки должны быть размещены в подкаталоге /pic. Предпочтение отдается исполнителям с портфолио и готовыми предложениями по трём вариантам оформления.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт21 год назад