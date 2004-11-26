Дизайн для визитки

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок428 просмотров

Необходимо сделать дизайн для визитки,

компания занимается web-разработками.

На визитке указано - название компании, направление деятельности, Имя Фамилия, должность, адрес, телефоны, email, www

21 год назад
stevzak
Степан 
53 года
22 года в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

JVN
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
1 отзыв
21 год назад
$10
3 дня
Работой остался вполне доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

JVN
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
1 отзыв
21 год назад

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