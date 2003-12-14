При финансовой поддержке спонсоров мы хотим сменить дизайн для сайта по адресу www.philipp4u.nm.ru

Дизайн должен быть выполнен в светлых, преимущественно оранжевых тонах, с качественной графикой, движком для прокрутки рекламного баннера 468*60 и флэш-заставкой. Дополнительно необходим форум, чат, гостевая и каталог ресурсов. Бюджет у проекта весьма неплохой, поэтому надеемся, что разработчик хорошо и качественно выполнит свою работу.