Работаю в интернет-компании ведущим дизайнером.

Удаленно работаю с крупной московской компанией интернет-маркетинга.

Специализация - флэш баннеры-фронтлайны (порядка 40 креативов),

web-дизайн (непересчитать), большой опыт программирования интерфейсов(DHTML, ActionScript, PHP), верстка с закрытыми глазами, рисую руками.

Образование высшее - инженер-программист.

Художественные навыки, технический склад ума. Хороший технический английский. Знаю все, что не знаю - узнаю:) Оптыт работы с графикой - 7 лет.

Лично нуждаюсь в постоянном потоке заказов.