Дизайн для небольшогосайта типо ratme.ru

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок412 просмотров

нужен дизайнер верстальщик

дизайн для небольшого сайта типо ratme.ru

в последущем долговременное сотрудничество

21 год назад
doctor
Gii All 
49 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kibitoff
Kibitoff Mark 
40 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

kibitoff
Kibitoff Mark 
40 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад

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