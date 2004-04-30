Дизайн сайта швейного предприятия

Требуется профессиональный дизайн для сайта emoment.net с использованием HTML и CSS. Необходимо минимальное количество графики, включая логотип и кнопки. Ожидается предоставление сверстанных макетов. Ищем опытного дизайнера с портфолио или примерами страниц. Начинающие не беспокоить.