Необходимо сделать дизайн HTML шаблона для сайта многопрофильной фирмы,

работающей в нескольких направлениях:

1 Производство мебели, окон, застекление балконов,

2 транспортные услуги,

3 бухгалтерские услуги

Для каждого направления свой шаблон, но все шаблоны могут быть сделаны в одном стиле и отличаться лишь тематической картинкой и возможно небольшими деталями.

В шаблоне обязательно должны быть несколько элементов:

меню

место для информации

преключатель языков (3 флажка)