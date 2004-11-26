В разные периоды трудовой деятельности занимался следующими видами работ:
1. Разрабатывал дизайн логотипов, торговых марок, фирменных, а так же полный идентификационный пакет фирменного стиля предприятий.
2. Разрабатывал дизайн полиграфическо-рекламной, книжно-журнальной продукции.
3. Занимался подготовкой макетов к печати в соответствии с требованиями типографии.
4. Разрабатывал дизайн web-сайтов, элементы навигации для сайтов, флэш-баннеры для рекламы в интернете, интро-ролики для сайтов, мультимедийные презентации, рекламные ролики с использованием видео и Flash-технологий
5. Принимал участие в оформлении телевизионных программ в роли аниматора, компоузера.
6. Организовывал работу над проектами дизайнерской группы, группы оформления телевизионного эфира.
7. Организовывал работу веб-студии, мультимедийной студии.
Примеры работ можно увидеть в портфолио.
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