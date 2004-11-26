В разные периоды трудовой деятельности занимался следующими видами работ:

1. Разрабатывал дизайн логотипов, торговых марок, фирменных, а так же полный идентификационный пакет фирменного стиля предприятий.

2. Разрабатывал дизайн полиграфическо-рекламной, книжно-журнальной продукции.

3. Занимался подготовкой макетов к печати в соответствии с требованиями типографии.

4. Разрабатывал дизайн web-сайтов, элементы навигации для сайтов, флэш-баннеры для рекламы в интернете, интро-ролики для сайтов, мультимедийные презентации, рекламные ролики с использованием видео и Flash-технологий

5. Принимал участие в оформлении телевизионных программ в роли аниматора, компоузера.

6. Организовывал работу над проектами дизайнерской группы, группы оформления телевизионного эфира.

7. Организовывал работу веб-студии, мультимедийной студии.

Примеры работ можно увидеть в портфолио.