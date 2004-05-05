Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку для небольшого сайта, похожего на rateme.ru. Ожидается современный и удобный интерфейс, соответствующий современным веб-стандартам.
Дизайн для топа (одна страница)
Нужен дизайн топу.
Фактически одна страница. Адрес топа: http://mforce.ru
Цвета яркие.
Пример:
Т.е. вверху рисованная девушка с мобильным телефоном, текстик, декорации.... + кнопки. + ваша возможная фантазия...
Портфолио желательно. Предварительный эскиз. Оплата после получения результата. Гарантии оплаты после договоренности.
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