Дизайн для топа (одна страница)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок222 просмотра

Нужен дизайн топу.

Фактически одна страница. Адрес топа: http://mforce.ru

Цвета яркие.

Пример:

polifonia.ru

time2play.ru

dom2.ru

Т.е. вверху рисованная девушка с мобильным телефоном, текстик, декорации.... + кнопки. + ваша возможная фантазия...

Портфолио желательно. Предварительный эскиз. Оплата после получения результата. Гарантии оплаты после договоренности.

21 год назад
Beirut
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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