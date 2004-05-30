Требуется дизайнер-верстальщик для создания дизайна небольшого сайта, аналогичного ratme.ru. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Необходимы креативные решения и опыт в веб-дизайне.
Дизайн для небольшогосайта типо rateme.ru
Дизайн для небольшогосайта типо rateme.ru
дизайн и верстка
Выбранный исполнитель
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