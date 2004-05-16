Требуется разработка автоматизированного обменного пункта e-валют с поддержкой E-GOLD, WMZ и WMR. Необходимы функции грабера для сбора курсов с сайтов, автоматическая рассылка новостей, админ-зона для управления комиссиями и кошельками, а также система отчетности и оповещений. Проект должен быть реализован на PHP и MySQL.
Автоматический обменный пункт.
Создание обменного пункта способного менять E-GOLD,WMZ,WMR, меж собой. Автоматический грабер информации (курсов валют) с нескольких сайтов, с выставлением его в раздел новостей и автоматическая рассылка этих новостей по базе e-mail (то есть нужна автоматическая подписка и отказ от подписки). Админ-зона должна позволять быстро изменять величины комиссионных по всем видам операций, быстрая замена аккаунта E-GOLD и номера кошельков WM, система управления контентом, простейшая система отчетности, которая бы сбрасывалась на e-mail (все операции обмена и их итог). Система оповещения администратора по e-mail по достижении минимальных, заданых остатков на кошельках.
Обмен валют по всем направлениям должен быть полностью автоматизирован.
Также должны присутсвовать формы запроса на ручной обмен и на ввод/вывод через банк/WU. Возможность СМС уведомления.
Желателен граббер курсов других обменников.
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Выражаю глубокую благодарность и признательность john (sarevok) за предоставленное описание, часть которого я скопировал с его заявки.
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Цена в 1000 у.е. не является оптимальной и не рассматривается.
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