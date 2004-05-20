Нужно написать скрипт для службы знакомств с партнерской программой по моему заданию. Идею дизайна дам, аналог сайта покажу. Прошу не предлагать что-то из уже известных стандартных скриптов (я их хорошо знаю), тем более - ни у одного из них нет нужной мне партнерки.