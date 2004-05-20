Скрипт для службы знакомств

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки379 просмотров

Нужно написать скрипт для службы знакомств с партнерской программой по моему заданию. Идею дизайна дам, аналог сайта покажу. Прошу не предлагать что-то из уже известных стандартных скриптов (я их хорошо знаю), тем более - ни у одного из них нет нужной мне партнерки.

21 год назад
pavels
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

iCprojects
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

iCprojects
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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