Создайте передающее приложение на основе Java Media Framework для работы в Windows, которое будет снимать изображение с видеокамеры и звук с звуковой карты. Настройте параметры через конфигурационный файл: размер изображения, bitrate, audio & video codec, Frame Rate и другие. Также разработайте принимающий апплет для воспроизведения видео и аудио в переданном формате.