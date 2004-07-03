Необходимо разработать граббер, который будет автоматически извлекать фотографии с другого сайта и вставлять их на вашу страницу. Ожидается качественная реализация с учетом особенностей целевого сайта. Проект требует навыков веб-программирования и умения работать с API или парсерами.
Програмист со снаниями системы Битрикс
Ищу программиста отлично ориентирующегося в системе управления сайтом "Битрикс"
С опытом работы с этой системой.
Задача:Исправление , написание шаблонов.
Удаленная работа.
Выбранный исполнитель
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