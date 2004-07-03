Требуется создать PHP-скрипт, который будет регулярно запускаться через crontab для парсинга обменников, таких как ROBOXchange и RSchange. Скрипт должен собирать данные о текущих курсах и резервах, сохраняя информацию в базе данных MySQL. Важно, чтобы код был качественно написан с комментариями для удобства дальнейшего редактирования.