Требуется провести реконструкцию существующего веб-портала и разработать дополнительные сервисы для повышения функциональности. Ожидаются профессиональные навыки в веб-программировании и опыт работы с подобными проектами.
Баннерообменная сеть
Скрипты баннерообменной сети должны быть выполнены на языке Perl без дизайна страниц, и иметь текстовые базы данных (без Mysql). Скрипты должны быть написаны грамотно и с комментариями, чтобы можно было их легко настроить и установить. Вы соглашаетесь не включать эти скрипты в портфолио, так как все права автора принадлежать будут Вам, а права на использования заказчику.
Примерное техническое задание можно скачать здесь http://www.maker-money.webhost.ru/tz.zip
Есть вопросы пишите!!!
Заявки фрилансеров
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