Скрипты баннерообменной сети должны быть выполнены на языке Perl без дизайна страниц, и иметь текстовые базы данных (без Mysql). Скрипты должны быть написаны грамотно и с комментариями, чтобы можно было их легко настроить и установить. Вы соглашаетесь не включать эти скрипты в портфолио, так как все права автора принадлежать будут Вам, а права на использования заказчику.

Примерное техническое задание можно скачать здесь http://www.maker-money.webhost.ru/tz.zip

Есть вопросы пишите!!!