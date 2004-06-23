Нужно немного доработать скрипт топа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки238 просмотров

Скрипт такой... Monster Top List

Топ уже давно работает, имеет большую посещаемость. Потребность его модифицировать назрела.

Нужно:

1. счет ина по ауту.

2. категории в топе.

3. ставлю галочку и смотрю IP инов у определенного сайта (именно одного сайта выборочно, чтобы не грузить базу)

Всё.

Оплата после завершения тестирования, поскольку программисты, которые мне попадались, кидали с недоработками. О гарантиях поговорим после договоренности.

21 год назад
Beirut
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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