Есть довольно популярный бесплатный java-скрипт меню coolmenus3.

Нужно чтобы при путешествиии по пункту меню соответствующая ему картика менялась на другую. Это не совсем mouseover и mouseout, т.к. картинка должна быть "активна" не только при наведении мыши на нее, но и при удержании мыши на любом из подпунктов этого меню.