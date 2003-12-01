Требуется разработка полностью нарисованных и свёрстанных веб-шаблонов для сайта, аналогичных указанному примеру. Цвета и логотип должны соответствовать указанному сайту. Срок выполнения - 2 недели. Обязателен опыт в дизайне на подобном уровне и наличие примеров работ.
Доработка скрипта JS
Есть довольно популярный бесплатный java-скрипт меню coolmenus3.
Нужно чтобы при путешествиии по пункту меню соответствующая ему картика менялась на другую. Это не совсем mouseover и mouseout, т.к. картинка должна быть "активна" не только при наведении мыши на нее, но и при удержании мыши на любом из подпунктов этого меню.
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