Нам необходимы полностью нарисованные и свёрстанные шаблоны к сайту аналогично:

www.fusemail.com/sq/src/webmail.php?userЮmo&passwordЮmo&DoLogin=Y

Цвета и лого согласно www.spamprotection.com

Предпочтём графику в стиле ХР

Срок выполнения 2 недели максимум

Если у вас не имеется опыта в разработке дизайна подобного уровня и ваш бид не прокомментирован и не снабжён линками на примеры то НЕ СТАВЬТЕ СВОИ БИДЫ

Предпочтение отдадим дизайнеру из Москвы либо дизайнеру с разницей в часовых поясах максимум +3