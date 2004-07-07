Intetics Co. , a US-based software development Company is looking for a tec

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок199 просмотров

Intetics Co., a US-based software development

company, is looking for an individual or a small IT group in Russia

or Ukraine that can help to establish and lead a company branch in

the respective region.

Some experience in general business administration and management of

IT projects is required.

21 год назад
intetics
Manager HR 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

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