интернет каталог ресурсов (товаров).

На главной странице будет представлен общий список категорий сайтов (товаров) с выделением подразделов. Например, Автомобили и под ним списком "Грузовые, Легковые и так далее". Естественно к самому каталогу требуется разработать индивидуальный дизайн в очень очень легкой форме, без лишних наворотов - инфо дизайн. В удобоваримой цветовой гамме (возможно в гамме Windows XP). Навигация по сайту в стандартной форме. Шапка --О нас - Добавить ресурс - Редактировать - Статистика - Контакты (форма для обратной связи) - Наличие списка топовых сайтов за неделю. Возможность добавления удаления и редактирования ссылки владельцем ресурса.

Администраторская часть выглядет самым наиобычнейшим образом и включается в себя функции добавления редактирования и удаления ресурсов (товаров и сервисов) при этом собирается статистика просмотров каждой из категорий, а так же статистика каждой ссылки за последние сутки (количество просмотров, нажатий). Возможность изменения статуса "Приема каталога", то есть разрешение/неразрешение приема новых ресурсов в данный момент времени. Функия установки режима "Приема в каталог" только при размещении обратной кнопки на 81х33/ или без нее (на данный момент времени). Возможность вынесения определенного ресурса в первые позиции. Возможность добавления баннеров внизу/вверху/ и под строкой поиска (текстовые, графические, флеш). Возможность изменения логотипа и цветовой гаммы всего каталога. Легкая установка на любой сервер. База данных каталога.

Прикрутка к Traffic Drive