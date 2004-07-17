Требуется доработка популярного JavaScript-скрипта меню coolmenus3. Необходимо обеспечить изменение картинки при наведении и удерживании мыши на заглавии и подпунктах. Это должно быть реализовано так, чтобы картинка оставалась активной при взаимодействии с любым элементом меню.