Разработать анкету-опросник для сайта, состоящую из 5-6 страниц с изображениями и вопросами для выбора моделей будущей продукции. Необходимо реализовать функцию сброса результатов анкетирования на электронную почту.
Screensaver
Нужно написать корпоративный скринсейвер... Стоимость обсуждаема. Желательно примеры готовых работ.
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