Требуется web-программист на полный рабочий день (Москва) Профессиональное владение: Javascript, PHP, MySQL. php на уровне ООП Опыт работы: от 2 лет. Язык: технический английский. Навыки работы с чужим кодом. Базовые знания UNIX опыт самостоятельной разработка приложений. Плюсы: xml, php5, perl Бесконечное желание быстро и ...
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Регулярно есть работа по создание баннеров (gif и flash). Указывайте портфолио и примерную стоимость создания вами стандартного (468 на 60) баннера: флеш и гиф.Баннеры28 заявокЗакрыт19 лет назад
- $10
нужно нарисовать 2 смайлика подробности в привате присылайте ссылки на ваши работыДизайн сайтов8 заявокЗакрыт19 лет назад
- $70
Необходимо разработать скрипт обработки данных формы. Обработка будет происходить в несколько шагов. 1. Выбор услуги из имеющейся БД. 2. Определение количества продукции и, как следствие, цены. 3. Последний шаг вывод данных формы как счет на оплату услуг(-и) При выводе данных ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт19 лет назад
- $20
Нужно найти и установить скрипт для голосования. Должна быть система администрирования и возможность установки нескольких голосований (на нескольких проектах), простая настройка дизайна, защита от накрутки, желательно настойка вывода статистика (шкала, диаграмма,...). Пример: http://www.kresla.ru/ http://www.kresla.ru/php/poll/ (F5) Связка PHP+MySQL Готов рассмотреть Ваши варианты. Пожалуйста, указывайте ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт19 лет назад
- $30
http://phpadsnew.com/two/ Готов рассмотреть установку любой другой системы с похожей функциональностью. Важные условия: 1. Возможность работы с флеш-баннерами 2. Возможность входа в систему с различными правами (администратора, рекламодателя)Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $50
Нужно сделать рейтинг с подробной статистикой. Пример: http://www.spb-mebel.ru/count/stat/top.phpВеб-программирование14 заявокЗакрыт19 лет назад
Необходимо сделать ряд работ по проекту www.100L.ru: - доделать интерфейс для ввода доп. информации по товарам и сделать вывод на сайте - сделать систему заказа товаров с постингом заказа в базу и пересылкой сообщения на email - автоматизировать ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт19 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать линейку баннеров для сайта (88x31, 100x100, 468x60). Жду ваших предложений. Пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы. Оплата по выполению (money.yandex.ru)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт19 лет назад