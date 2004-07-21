Необходимо разработать скрипт обработки данных формы. Обработка будет происходить в несколько шагов. 1. Выбор услуги из имеющейся БД. 2. Определение количества продукции и, как следствие, цены. 3. Последний шаг вывод данных формы как счет на оплату услуг(-и) При выводе данных ...