brioni

Гость brioni

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется web-программист на полный рабочий день

    $2500

    Требуется web-программист на полный рабочий день (Москва) Профессиональное владение: Javascript, PHP, MySQL. php на уровне ООП Опыт работы: от 2 лет. Язык: технический английский. Навыки работы с чужим кодом. Базовые знания UNIX опыт самостоятельной разработка приложений. Плюсы: xml, php5, perl Бесконечное желание быстро и ...

    PHPJavascriptMySQLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен баннермэйкер

    Регулярно есть работа по создание баннеров (gif и flash). Указывайте портфолио и примерную стоимость создания вами стандартного (468 на 60) баннера: флеш и гиф.

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Скрипт обработки формы

    $70

    Необходимо разработать скрипт обработки данных формы. Обработка будет происходить в несколько шагов. 1. Выбор услуги из имеющейся БД. 2. Определение количества продукции и, как следствие, цены. 3. Последний шаг вывод данных формы как счет на оплату услуг(-и) При выводе данных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Установить скрипт голосования

    $20

    Нужно найти и установить скрипт для голосования. Должна быть система администрирования и возможность установки нескольких голосований (на нескольких проектах), простая настройка дизайна, защита от накрутки, желательно настойка вывода статистика (шкала, диаграмма,...). Пример: http://www.kresla.ru/ http://www.kresla.ru/php/poll/ (F5) Связка PHP+MySQL Готов рассмотреть Ваши варианты. Пожалуйста, указывайте ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Установка скрипта баннерной крутилки phpadsnew

    $30

    http://phpadsnew.com/two/ Готов рассмотреть установку любой другой системы с похожей функциональностью. Важные условия: 1. Возможность работы с флеш-баннерами 2. Возможность входа в систему с различными правами (администратора, рекламодателя)

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Доработки по проекту www.100L.ru

    Необходимо сделать ряд работ по проекту www.100L.ru: - доделать интерфейс для ввода доп. информации по товарам и сделать вывод на сайте - сделать систему заказа товаров с постингом заказа в базу и пересылкой сообщения на email - автоматизировать ...

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Разработка серии баннеров

    $10

    Необходимо нарисовать линейку баннеров для сайта (88x31, 100x100, 468x60). Жду ваших предложений. Пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы. Оплата по выполению (money.yandex.ru)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад