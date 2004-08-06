Требуется доработка веб-проекта www.100L.ru. Задачи включают завершение интерфейса для ввода дополнительной информации о товарах, разработку системы заказа с постингом в базу данных и уведомлением на email, автоматизацию разделов новостей и статей, а также вывод TOP10. Опыт в создании интернет-магазинов будет преимуществом. Все необходимые исходники будут предоставлены.
Скрипт подсчета интернет трафика под FreeBSD 5.0
Нужно написать скрипт подсчета трафика под FreeBSD 5.0
Требуется от скрипта :
1) 100 юзеров.
2) возможность удаленно "включить/выключить" инет.
3) Автоматическое выключние инета при превышении лимита трафика.
4) БД по трафику.
Сколько будет стоить такая работа?
Есть уже написанный скрипт, нужно внести несколько небольших изменений + привязать к БД.
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