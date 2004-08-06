Скрипт подсчета интернет трафика под FreeBSD 5.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок249 просмотров

Нужно написать скрипт подсчета трафика под FreeBSD 5.0

Требуется от скрипта :

1) 100 юзеров.

2) возможность удаленно "включить/выключить" инет.

3) Автоматическое выключние инета при превышении лимита трафика.

4) БД по трафику.

Сколько будет стоить такая работа?

Есть уже написанный скрипт, нужно внести несколько небольших изменений + привязать к БД.

21 год назад
Umklaidet
Владимир 
42 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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