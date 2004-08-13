Нужно сделать каталог сайтов на Perle

Сможете составить сами ТЗ и сказать, что вот по этому мною составленному ТЗ,

с данной функциональностью это будет стоить столько-то и делать это все столько то времени? Функциональность наберите по максимуму и по минимуму,

то есть скажем простой каталог с вот такими функциями будет стоить ххх долларов

и буду я его делать хх дней.

Сложный каталог будет стоить YYY долларов и буду я его делать yy дней.

Нам надо знать вот эти исходные данные, чтобы говорить дальше.