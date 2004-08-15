Требуется веб-дизайнер и веб-программист для создания сайта обмена валюты через E-Gold и другие системы. Веб-дизайнер должен обладать креативностью и хорошими навыками в Flash. Веб-программист должен знать PHP и JavaScript, а также иметь опыт в разработке обменников и интернет-магазинов. Проект серьёзный, обращение новичков не приветствуется.
Скрипт сайта оплаты за клики, просмотр электронной почты и регистрации с па
Пользователи: авторегистрация в 2 стадии: 1 - проверка e-mail, 2 - собственно регистрация с checkbox согласия с условиями и конфирмационным e-mail к конце. Пользователь сам назначает username. Данные: фамилия, имя, адрес, возраст, пол, штат (выбор из списка), страна (выбор из списка), интересы и ключевые слова (checkboxes). Секция оплаты за клики с возможностью их классификации по тематике c размещением каждой группы в отдельном фрейме. Секция оплаты за регистрации с подтверждением путем ввода логина для ручной сверки рекламодателем. Инбокс для получения почты на самом сайте. Реферальные линки и баннеры. Статистика заработков с разделением по типам (клики, почта, рефералы каждого уровня и т.п.) Страница redemptions для запроса выплат или использования для рекламы. Режим каникул.
Описание не закончено и будет продолжено. Подобный скрипт см. демо здесь: http://cashcrusader.myecom.net/pages/index.php
админ секцию здесь:
Заявки фрилансеров
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