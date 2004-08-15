Пользователи: авторегистрация в 2 стадии: 1 - проверка e-mail, 2 - собственно регистрация с checkbox согласия с условиями и конфирмационным e-mail к конце. Пользователь сам назначает username. Данные: фамилия, имя, адрес, возраст, пол, штат (выбор из списка), страна (выбор из списка), интересы и ключевые слова (checkboxes). Секция оплаты за клики с возможностью их классификации по тематике c размещением каждой группы в отдельном фрейме. Секция оплаты за регистрации с подтверждением путем ввода логина для ручной сверки рекламодателем. Инбокс для получения почты на самом сайте. Реферальные линки и баннеры. Статистика заработков с разделением по типам (клики, почта, рефералы каждого уровня и т.п.) Страница redemptions для запроса выплат или использования для рекламы. Режим каникул.

Описание не закончено и будет продолжено. Подобный скрипт см. демо здесь: http://cashcrusader.myecom.net/pages/index.php

админ секцию здесь:

http://cashcrusader.myecom.net/scripts/admin/