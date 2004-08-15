Ищется мнение сообщества о создании коллекции видеофильмов. Планается разместить базу данных на хостинге и разработать скрипты для управления коллекцией. Необходимы советы по выбору фильмов и техническим аспектам реализации.
Commerce E Service
Требуется:
1) Web-дизайнер
2) Web-программист
Либо же лицо, совмещающее в себе две эти должности.
Проект: Создание сайта, для приёма и обмена валюты через E-Gold и др. системы.
От web-дизайнера: креативность, творчество, хорошее владение Flash'ом.
От web-программиста: знание PHP, JavaScript, опыт написания подобных проектов (обменники, е-магазины и т.п.).
Проект серьёзный, совсем новичкам просьба не обращаться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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