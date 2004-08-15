Требуется доработка веб-проекта www.100L.ru. Задачи включают завершение интерфейса для ввода дополнительной информации о товарах, разработку системы заказа с постингом в базу данных и уведомлением на email, автоматизацию разделов новостей и статей, а также вывод TOP10. Опыт в создании интернет-магазинов будет преимуществом. Все необходимые исходники будут предоставлены.