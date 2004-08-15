Commerce E Service

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок291 просмотр

Требуется:

1) Web-дизайнер

2) Web-программист

Либо же лицо, совмещающее в себе две эти должности.

Проект: Создание сайта, для приёма и обмена валюты через E-Gold и др. системы.

От web-дизайнера: креативность, творчество, хорошее владение Flash'ом.

От web-программиста: знание PHP, JavaScript, опыт написания подобных проектов (обменники, е-магазины и т.п.).

Проект серьёзный, совсем новичкам просьба не обращаться.

JavaScriptPHP
21 год назад
signal
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

Saturn
38 лет
22 года в сервисе
Был
9 лет назад
21 год назад
$250
15 дней

Заявки фрилансеров

Saturn
38 лет
22 года в сервисе
Был
9 лет назад
21 год назад

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