Хочу похвастаться перед всепм сетевым сообществом собранием видеофильмов... Оно даже оформленов виде access базы весом порядка 50 мег, но как вы понимаете в таком виде эту базу может увидеть узкий круг личных знакомых...

Но хотелось бы знать какие фильмы стоит искатьи тащить в коллекцию...

Хотелось бы знать мнение других

Так вот есть хостинг на http://www.webmatrixhosting.net есть желание полложить базу туда или в какое либо другое общедоступное место и написать скрипты которые помогут отделять зена от плевел....

Но нет достаточных знаний что бы осуществить эту затеюю.....