Требуется разработка веб-форм для сайта, включая регистрацию новых переводчиков, скачивание и закачивание тестовых переводов. Использовать PERL/CGI и MySQL для внесения данных в базу. Предоставление ТЗ для изучения.
Каталог колекции
Хочу похвастаться перед всепм сетевым сообществом собранием видеофильмов... Оно даже оформленов виде access базы весом порядка 50 мег, но как вы понимаете в таком виде эту базу может увидеть узкий круг личных знакомых...
Но хотелось бы знать какие фильмы стоит искатьи тащить в коллекцию...
Хотелось бы знать мнение других
Так вот есть хостинг на http://www.webmatrixhosting.net есть желание полложить базу туда или в какое либо другое общедоступное место и написать скрипты которые помогут отделять зена от плевел....
Но нет достаточных знаний что бы осуществить эту затеюю.....
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