Написание веб-форм для сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки336 просмотров

Необходимо написать часть сайта, посвященную регистрации новых переводчиков. (PERL/CGI and MySQL)

Т.е. начальная регистрация, скачивание тестовых переводов, закачивание, все должно вноситься в базу данных и т.д.

Все подробности в ТЗ, которое я Вам вышлю на электронный адрес по вашему завпросу. После того ознакомления с ТЗ, можно оговорить сроки и стоимость работы.

Жду контактов заинтересованных людей.

MySQL
21 год назад
sych
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка и встраиванеи в готовый проект системы личных кабинетов клиентов

    $1000

    Требуется разработать систему личных кабинетов для клиентов, позволяющую просматривать счета и сообщения. Необходимо создать интерфейс управления пользователями, структуру базы данных и реализовать загрузку информации из 1С в полуавтоматическом режиме через текстовые файлы.

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Каталог сайтов на perl

    $100

    Требуется разработка каталога сайтов на Perl. Необходимо составить техническое задание с определением функционала и оценкой стоимости. Укажите минимальные и максимальные функции, стоимость и сроки выполнения проекта.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Багфиксение php сайта

    $100

    Требуется исправление багов на PHP-сайте. Железобетонный список ошибок будет предоставлен к началу работы. Ожидаемое время выполнения задачи - 2 дня.

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт подсчета интернет трафика под FreeBSD 5.0

    Требуется разработать скрипт подсчета интернет-трафика под FreeBSD 5.0. Основные требования: поддержка 100 пользователей, возможность удаленного управления интернетом, автоматическое отключение при превышении лимита трафика и создание базы данных для учета трафика. Также необходимо внести изменения в уже существующий скрипт.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Доработки по проекту www.100L.ru

    Требуется доработка веб-проекта www.100L.ru. Задачи включают завершение интерфейса для ввода дополнительной информации о товарах, разработку системы заказа с постингом в базу данных и уведомлением на email, автоматизацию разделов новостей и статей, а также вывод TOP10. Опыт в создании интернет-магазинов будет преимуществом. Все необходимые исходники будут предоставлены.

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Небольшой сайт для новостей и статей

    $70

    Требуется разработка небольшого сайта для сбора новостей от клиентов. Сайт должен включать функции регистрации и авторизации пользователей, возможность модерации контента и отображения новостной ленты. Необходимо также установить сайт на хостинг и обеспечить обучение по обновлению материалов.

    Веб-программирование37 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • WAP chat

    $70

    Требуется разработать WAP-часть чата, интегрировав её с уже существующей системой регистрации пользователей и комнат. Необходимо настроить и запустить функционал для мобильного доступа к чату.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Screensaver

    $1

    Разработайте корпоративный скринсейвер с учетом особенностей компании. Стоимость проекта обсуждаема. Примеры готовых работ будут плюсом при рассмотрении кандидатур.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Анкета-опросник

    $40

    Разработать анкету-опросник для сайта, состоящую из 5-6 страниц с изображениями и вопросами для выбора моделей будущей продукции. Необходимо реализовать функцию сброса результатов анкетирования на электронную почту.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад