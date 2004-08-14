Требуется разработать систему личных кабинетов для клиентов, позволяющую просматривать счета и сообщения. Необходимо создать интерфейс управления пользователями, структуру базы данных и реализовать загрузку информации из 1С в полуавтоматическом режиме через текстовые файлы.
Написание веб-форм для сайта
Необходимо написать часть сайта, посвященную регистрации новых переводчиков. (PERL/CGI and MySQL)
Т.е. начальная регистрация, скачивание тестовых переводов, закачивание, все должно вноситься в базу данных и т.д.
Все подробности в ТЗ, которое я Вам вышлю на электронный адрес по вашему завпросу. После того ознакомления с ТЗ, можно оговорить сроки и стоимость работы.
Жду контактов заинтересованных людей.
Заявки фрилансеров
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