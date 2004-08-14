Необходимо написать часть сайта, посвященную регистрации новых переводчиков. (PERL/CGI and MySQL)

Т.е. начальная регистрация, скачивание тестовых переводов, закачивание, все должно вноситься в базу данных и т.д.

Все подробности в ТЗ, которое я Вам вышлю на электронный адрес по вашему завпросу. После того ознакомления с ТЗ, можно оговорить сроки и стоимость работы.

Жду контактов заинтересованных людей.