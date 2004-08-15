Требуется разработать сайт с системой регистрации пользователей и возможностью пополнения счета через WebMoney. При нажатии на объект должна списываться определенная сумма со счета пользователя, а также должна быть реализована общая статистика нажатий для всех пользователей. Необходимо предоставить руководство по установке и настройке проекта.
Сайт обмен ссылками
сайт обмена ссылками
ручной
быстрый
не нагружающий сервер сторонний
нужен только движок
скрипт безопасный для сайтов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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