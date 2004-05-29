Мне нужен саит с системой регистрации, у каждого зарегистрировавшегося должен быть счёт, который можно было пополнять на заказаную сумму через WebMoney. Так же нужен такои скрипт : чтобы при нажатии на обеъкт списывалась определённая сумма со счёта нажавшего.

Должна присутствовать общяя статистика нажатия всех пользователей на объект. Нужно небольшое руководство по установке и настроике проэкта.