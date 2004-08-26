Требуется модификация paid-to-read скрипта с добавлением различных опций, включая блокировку регистрации с одного IP, разные цены за рекламу, создание логинов пользователями, ротацию баннеров и автоматизацию обработки пользователей с одинаковыми IP. Оплата через PayPal.
Модификация paid-to-read скрипта - вариант 3
1. targeting of emails by countries
2. blocking signing up from the same IP
3. adding more interests option from admin panel
4. different prices for redemptions for ads in contrast with cash prices
5. creating usernames by users in place of automatically created numbers
6. banner rotation in the top frames of paid ads after crediting too
7. automated finding of members clicking from the same IP
8. placing graphics into emails
9. additional advertising package for page links and top sponsors with statistics
(like for banner impressions). top sponsors are non-paid links in paid emails
below paid link.
10. cheatbot control by clicking on numbers: admin can set that in 1 of X PTC or
email clicks members must choose from few numbers one number like on gif image
above the numbers
11. automated disappearing signup ads from the paid signups page after
confirmation (today they stay). sorting of them by price (ads with highest prices
on top)
12. new field on "signup confirmation" page: "your login on [my url]" with adding
of this in advertiser's statistics too. blocking of confirmation if one of fields
is not filled (today it works if the field "Your login or ID# on [advertiser url]" is not filled)
13. contest emails (X of randomly choosed members receive credit)
14. option to members to choose while signing up or editing their information to
get emails into site box or email or both of them
15. adding an optoin of choosing state from list (in place of field today) and
targeting of emais by state in targeted email campaigns.
Оплата через PayPal
Demo site is at http://myptr.yourpaidtoread.com
admin is at http://myptr.yourpaidtoread.com/admin
trial member ID#: 1 pass: 1111
Thanks. Alex.
Заявки фрилансеров
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