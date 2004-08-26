Требуется веб-дизайнер и веб-программист для создания сайта обмена валюты через E-Gold и другие системы. Веб-дизайнер должен обладать креативностью и хорошими навыками в Flash. Веб-программист должен знать PHP и JavaScript, а также иметь опыт в разработке обменников и интернет-магазинов. Проект серьёзный, обращение новичков не приветствуется.