Разработка биржы рекламных мест по типу mestkom.ru

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки543 просмотра

Разработка биржы рекламных мест по типу mestkom.ru

PHP+MySQL

MySQLPHP
21 год назад
alex5237
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

prodin
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$200
30 дней

Заявки фрилансеров

prodin
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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