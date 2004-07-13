Требуется установить CGI-скрипт iAffiliate на субдомен с учетом оптимизации директорий хостинг-аккаунта для поддержки CGI. Есть инструкция разработчика на английском языке.
Разработка биржы рекламных мест по типу mestkom.ru
Разработка биржы рекламных мест по типу mestkom.ru
PHP+MySQL
Выбранный исполнитель
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