Нужны два фикса к phpxref 0.5

1. При создании документации он переводит все имена в нижний регистр - нужно, чтобы регистр сохранялся

2. Объявления переменных классов и методов в документируемом проекте начинаются с _ в то время как вызываются они без него. Это сделано для того, чтобы при вызове вызывались служебные функции __get/__set/__call.

Нужно, чтобы phpxref правильно генерировал перекрестные ссылки и статистику в таких случаях.

Т.е. переменная определена как protected $_var; а обращаются к ней как $this->var. Нужно, чтобы phpxref в этом случае понимал, что речь идет об одной и той же переменной.

Единственный первый знак подчеркивания во всех именах методов и переменных классов при генерении документации, должен игнорироваться.

Фиксы должны быть в формате diff по отношению к phpxref.pl версии 0.5