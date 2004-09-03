Требуется установка скрипта интернет-магазина и чата на PHP. Работа постоянная, с возможностью регулярных заказов. Ищем специалистов по веб-программированию.
Пара фиксов для phpxref (phpxref.sf.net)
Нужны два фикса к phpxref 0.5
1. При создании документации он переводит все имена в нижний регистр - нужно, чтобы регистр сохранялся
2. Объявления переменных классов и методов в документируемом проекте начинаются с _ в то время как вызываются они без него. Это сделано для того, чтобы при вызове вызывались служебные функции __get/__set/__call.
Нужно, чтобы phpxref правильно генерировал перекрестные ссылки и статистику в таких случаях.
Т.е. переменная определена как protected $_var; а обращаются к ней как $this->var. Нужно, чтобы phpxref в этом случае понимал, что речь идет об одной и той же переменной.
Единственный первый знак подчеркивания во всех именах методов и переменных классов при генерении документации, должен игнорироваться.
Фиксы должны быть в формате diff по отношению к phpxref.pl версии 0.5
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