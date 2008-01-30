Поле деятельности: веб-программист.
На данный момент есть свободное время, которое могу посвятить разработке
веб-приложений. В сети провожу 6-8 часов в день. Канал хороший.
Есть опыт удаленной разработки, работы в команде.
Обзор известных мне технологий:
PHP, Java-технологии (JSP, JavaServlets, etc.), Perl.
Базы данных - MySQL, MSSQL, InterBase (RDBMS Concepts Brainbench
certified).
XML, XSL(T), HTML, CSS, JavaScript (Brainbench certified Master).
Платформы: Windows, Linux.
Дополнительно же могу отметить, что долгое время работаю системным администратором сети на основе технологий Windows NT, соответственно, обладаю отличным знанием архитектуры и принципов построения сетей от MS. Четкие представления о работе с Windows NT 4.0 (Workstation & Server), 2000 (Pro & Server), XP, 2003 Server, Active Directory, WSH, ADSI, WMI. Опыт интеграции и администрирования Linux. Создание сети на онове Red Hat Linux 9 (как PDC) + клиентские рабочие станции Windows NT 4.0 WS.
При желании или потребности при исполнении проекта вполне способен
обучиться чему-нибудь новому. Главное, что тяга к подобного рода знанию
есть.
При желании заказчика и при достаточной обеспеченности возможен переезд
(пока что в пределах России).
Ссылки на страницы с сертификатами:
1. Brainbench: http://www.brainbench.com/transcript.jsp?pid=3018162
2. Specialist: http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=170546
3. Retratech: http://certifications.ru/publicresults.php?uid=12603
Надеюсь на сотрудничество!