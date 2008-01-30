Поле деятельности: веб-программист.

На данный момент есть свободное время, которое могу посвятить разработке

веб-приложений. В сети провожу 6-8 часов в день. Канал хороший.

Есть опыт удаленной разработки, работы в команде.

Обзор известных мне технологий:

PHP, Java-технологии (JSP, JavaServlets, etc.), Perl.

Базы данных - MySQL, MSSQL, InterBase (RDBMS Concepts Brainbench

certified).

XML, XSL(T), HTML, CSS, JavaScript (Brainbench certified Master).

Платформы: Windows, Linux.

Дополнительно же могу отметить, что долгое время работаю системным администратором сети на основе технологий Windows NT, соответственно, обладаю отличным знанием архитектуры и принципов построения сетей от MS. Четкие представления о работе с Windows NT 4.0 (Workstation & Server), 2000 (Pro & Server), XP, 2003 Server, Active Directory, WSH, ADSI, WMI. Опыт интеграции и администрирования Linux. Создание сети на онове Red Hat Linux 9 (как PDC) + клиентские рабочие станции Windows NT 4.0 WS.

При желании или потребности при исполнении проекта вполне способен

обучиться чему-нибудь новому. Главное, что тяга к подобного рода знанию

есть.

При желании заказчика и при достаточной обеспеченности возможен переезд

(пока что в пределах России).

Ссылки на страницы с сертификатами:

1. Brainbench: http://www.brainbench.com/transcript.jsp?pid=3018162

2. Specialist: http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=170546

3. Retratech: http://certifications.ru/publicresults.php?uid=12603

Надеюсь на сотрудничество!