Требуется профи по MS Excel (дубль 2)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки602 просмотра

Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок.

требуется разработать всего 3 формы. Из них 2-для ручного заполнения, 3-я должна составляться посредством автоматической интеграции информации из 2-х "ручных".

Для быстрого выполнения проекта нужно будет некоторое время быть в прямом контакте в дневное время (!) (желательно по ICQ).

ПРОСЬБА 1

В отзывах желательно коротко рассказать об уровне владения программой.

ПРОСЬБА 2

Если вы подписались на проект - пожалуйста, будьте готовы выполнить его уже сегодня, самое крайнее - завтра. Многие, к сожалению, оставляют толковые отзывы, но после прямого вопроса в личных сообщениях - ответа приходиться ждать днями.

ПОСЕМУ: Проект открыт здесь 2 дня. В течение этого времени я выберу исполнителя проекта, но если в течение нескольких часов не получу от него ответа - перехожу на след. кандидатуру.

21 год назад
Traffic
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ACiD
125 лет
21 год в сервисе
Был
13 лет назад
21 год назад
$35
1 день
Все отлично. Нареканий по выполнению никаких нет, сделал вовремя, очень усидчиво. В задачу вдумался, засчет чего задача выполнена на 100%, несмотря допущенные в ТЗ пробелы. Однозначно рекомендую!
Заказчик устроил меня полностью. Все оперативно от ТЗ до оплаты. Даже некоторые нечеткости ТЗ достаточно быстро прояснялись, поскольку заказчик практически всегда на связи.

Заявки фрилансеров

ACiD
125 лет
21 год в сервисе
Был
13 лет назад
21 год назад

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