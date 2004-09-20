Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок.

требуется разработать всего 3 формы. Из них 2-для ручного заполнения, 3-я должна составляться посредством автоматической интеграции информации из 2-х "ручных".

Для быстрого выполнения проекта нужно будет некоторое время быть в прямом контакте в дневное время (!) (желательно по ICQ).

ПРОСЬБА 1

В отзывах желательно коротко рассказать об уровне владения программой.

ПРОСЬБА 2

Если вы подписались на проект - пожалуйста, будьте готовы выполнить его уже сегодня, самое крайнее - завтра. Многие, к сожалению, оставляют толковые отзывы, но после прямого вопроса в личных сообщениях - ответа приходиться ждать днями.

ПОСЕМУ: Проект открыт здесь 2 дня. В течение этого времени я выберу исполнителя проекта, но если в течение нескольких часов не получу от него ответа - перехожу на след. кандидатуру.