1. Win программирование:
VBA - довольно большой опыт программирования для Excel
VFP - работа с БД (в основном локальными), но TSQL тоже возможен,
серьезные задачи.
VB,Delphi - на среднем уровене
2. Web программирование:
Дизайнерские навыки отсутствуют напрочь, хотя PhotoShop, Corel PhotoPaint(Draw) знаю и пользуюсь регулярно
PHP - есть реализованные проекты, стремлюсь усиленно развиваться в этой области
в php занимался: MySQL
Ming
GD
Curl
работа с ЭП, в том числе см. ниже
некоторые PEAR библиотеки (mime)
связь PHP->MS Active Directory (LDAP)
Flash - неплохо знаю action script; рисую, как уже говорил, достаточно посредственно
HTML - опыт верстки есть, но больше тяготею все-таки к программированию
CSS
J(VB)Script
XML - знаком теоретиически, не попадается практическая задача, чтобы разобраться основательно
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