1. Win программирование:

VBA - довольно большой опыт программирования для Excel

VFP - работа с БД (в основном локальными), но TSQL тоже возможен,

серьезные задачи.

VB,Delphi - на среднем уровене

2. Web программирование:

Дизайнерские навыки отсутствуют напрочь, хотя PhotoShop, Corel PhotoPaint(Draw) знаю и пользуюсь регулярно

PHP - есть реализованные проекты, стремлюсь усиленно развиваться в этой области

в php занимался: MySQL

Ming

GD

Curl

работа с ЭП, в том числе см. ниже

некоторые PEAR библиотеки (mime)

связь PHP->MS Active Directory (LDAP)

Flash - неплохо знаю action script; рисую, как уже говорил, достаточно посредственно

HTML - опыт верстки есть, но больше тяготею все-таки к программированию

CSS

J(VB)Script

XML - знаком теоретиически, не попадается практическая задача, чтобы разобраться основательно