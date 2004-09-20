ACiD

Гость ACiD

 
NaN летРоссия/Коломна
20 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

1. Win программирование:

VBA - довольно большой опыт программирования для Excel

VFP - работа с БД (в основном локальными), но TSQL тоже возможен,

серьезные задачи.

VB,Delphi - на среднем уровене

2. Web программирование:

Дизайнерские навыки отсутствуют напрочь, хотя PhotoShop, Corel PhotoPaint(Draw) знаю и пользуюсь регулярно

PHP - есть реализованные проекты, стремлюсь усиленно развиваться в этой области

в php занимался: MySQL

Ming

GD

Curl

работа с ЭП, в том числе см. ниже

некоторые PEAR библиотеки (mime)

связь PHP->MS Active Directory (LDAP)

Flash - неплохо знаю action script; рисую, как уже говорил, достаточно посредственно

HTML - опыт верстки есть, но больше тяготею все-таки к программированию

CSS

J(VB)Script

XML - знаком теоретиически, не попадается практическая задача, чтобы разобраться основательно

PHPMySQLHTMLCSSDelphi
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Отзывы заказчиков
iv
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
18 лет назад
Скрипт по расчету стоимости доставки
При написании скрипта PHP были учтены все пожелания. Много внимание уделено деталям. Веб-мастер смог реализовать даже то, что мы считали невозможным. Все сделано аккуратно и в срок.
Самое главное что - оплата труда? Что касается оплаты - все было четко. Малость непонравилось то, что требования к результату менялись в процессе работы.
Ответный отзыв
Traffic
Гость 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$35
10 баллов
19 лет назад
Требуется профи по MS Excel (дубль 2)
Все отлично. Нареканий по выполнению никаких нет, сделал вовремя, очень усидчиво. В задачу вдумался, засчет чего задача выполнена на 100%, несмотря допущенные в ТЗ пробелы. Однозначно рекомендую!
Заказчик устроил меня полностью. Все оперативно от ТЗ до оплаты. Даже некоторые нечеткости ТЗ достаточно быстро прояснялись, поскольку заказчик практически всегда на связи.
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