Traffic

Гость Traffic

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание iPhone приложений

    $2500

    Требуется программист с опытом написания приложений для iPhone. Текущий проект с бюджетом около 600-1000 USD, в зависимости от исполнения вполне возможно продолжение в том же ключе вплоть до постоянной занятости. Просьба публиковать свою кандидатуру только ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка проекта Sexiest.ru (для долгосрочного сотрудничества)

    $100

    Начальная з/п 100 USD в мес. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет. Увеличение зарплаты в разы не проблема если будет отдача. Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru Желательны способности в веб дизайне. После просмотра ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Корпоративный стиль (проектная разработка)

    $50

    Создание 3-х проектных логотипов, разработка "корпоративного стандарта" для 1. Счетов 2. Писем 3. Факсов (визиток и пр. предлагать не нужно - проектная разработка). 3-х компаний. Требуется разработать 3 разных логотипа, 3 разных "Шапки". Наличие слогана приветствуется. В конце хотелось ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Конкурс на ре-дизайн проекта Sexiest.ru (заканчивается в пон. 20 сентября)

    $200

    Вознаграждение - 200 USD Реально нужно сверстать около 10-15 страниц. Условия конкурса: Участники, решившие в данном конкурсе участвовать, в течение 5 дней (до понедельника, 20 сентября 2004), представляют свой дизайн главной страницы проекта www.sexiest.ru . ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Требуется профи по MS Excel (дубль 2)

    $35

    Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Требуется профи по MS Excel

    $30

    Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Для долгосрочного сотрудничества разискивается модератор проекта Sexiest.ru

    $1000

    Начальная з/п 100 USD. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет. Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru Желательны навыки программирования на PHP и (или) способности к Web Design. После просмотра страницы Sexiest.ru, заинтересованным прошу отвечать ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Требуется модератор для ваб-проекта www.sexiest.ru

    $1000

    Требуется человек, способный раскрутить проект. Оплата 100 USD/мес (для начала). Обязательно уметь: 1 Немного рисовать (баннеры например) 2 Работать с поисковиками 3 +- иметь представление откуда народ набрать 4 как этот народ развлечь 5 что на сайте улучшить Очень желательно знание ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Умелые ДИЗАЙНеры ВНИМАНИЕ!

    $130

    Разыскивается креативный дизайнер с чувством стиля для сотрудничества. Класс сайта для разработки смотрите здесь: http://www.eccentris.com/splash.htm ВНИМАНИЕ: подписывайтесь на проект только в случае, если вы уверены, что можете разработать сайт подобного качества, с прямым линком на аналогичный ВАШ ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    $120

    Требуется разработка корпоративного сайта компании. Обязательно знание по крайней мере английского языка, хорошее владение фотошопом и обладание ОЧЕНЬ развитой фантазией. Страничка должна представлять компанию-интегратора IT систем, интегратора, поэтому дизайн должен быть простым и технологичным. ...

    PHP
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
ACiD
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
19 лет назад
Требуется профи по MS Excel (дубль 2)
Заказчик устроил меня полностью. Все оперативно от ТЗ до оплаты. Даже некоторые нечеткости ТЗ достаточно быстро прояснялись, поскольку заказчик практически всегда на связи.
Все отлично. Нареканий по выполнению никаких нет, сделал вовремя, очень усидчиво. В задачу вдумался, засчет чего задача выполнена на 100%, несмотря допущенные в ТЗ пробелы. Однозначно рекомендую!
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