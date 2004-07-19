Требуется программист с опытом написания приложений для iPhone. Текущий проект с бюджетом около 600-1000 USD, в зависимости от исполнения вполне возможно продолжение в том же ключе вплоть до постоянной занятости. Просьба публиковать свою кандидатуру только ...
- $2500Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Начальная з/п 100 USD в мес. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет. Увеличение зарплаты в разы не проблема если будет отдача. Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru Желательны способности в веб дизайне. После просмотра ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Создание 3-х проектных логотипов, разработка "корпоративного стандарта" для 1. Счетов 2. Писем 3. Факсов (визиток и пр. предлагать не нужно - проектная разработка). 3-х компаний. Требуется разработать 3 разных логотипа, 3 разных "Шапки". Наличие слогана приветствуется. В конце хотелось ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $200
Вознаграждение - 200 USD Реально нужно сверстать около 10-15 страниц. Условия конкурса: Участники, решившие в данном конкурсе участвовать, в течение 5 дней (до понедельника, 20 сентября 2004), представляют свой дизайн главной страницы проекта www.sexiest.ru . ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $35
Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $30
Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт19 лет назад
- $1000
Начальная з/п 100 USD. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет. Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru Желательны навыки программирования на PHP и (или) способности к Web Design. После просмотра страницы Sexiest.ru, заинтересованным прошу отвечать ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт19 лет назад
- $1000
Требуется человек, способный раскрутить проект. Оплата 100 USD/мес (для начала). Обязательно уметь: 1 Немного рисовать (баннеры например) 2 Работать с поисковиками 3 +- иметь представление откуда народ набрать 4 как этот народ развлечь 5 что на сайте улучшить Очень желательно знание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $130
Разыскивается креативный дизайнер с чувством стиля для сотрудничества. Класс сайта для разработки смотрите здесь: http://www.eccentris.com/splash.htm ВНИМАНИЕ: подписывайтесь на проект только в случае, если вы уверены, что можете разработать сайт подобного качества, с прямым линком на аналогичный ВАШ ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт19 лет назад
- $120
Требуется разработка корпоративного сайта компании. Обязательно знание по крайней мере английского языка, хорошее владение фотошопом и обладание ОЧЕНЬ развитой фантазией. Страничка должна представлять компанию-интегратора IT систем, интегратора, поэтому дизайн должен быть простым и технологичным. ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт19 лет назад