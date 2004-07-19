Разыскивается креативный дизайнер с чувством стиля для сотрудничества. Класс сайта для разработки смотрите здесь: http://www.eccentris.com/splash.htm ВНИМАНИЕ: подписывайтесь на проект только в случае, если вы уверены, что можете разработать сайт подобного качества, с прямым линком на аналогичный ВАШ ...