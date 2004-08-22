Требуется разработка дизайна сайта для мастерской художественной ковки 'Булат'. Основные требования: объем графики не более 50kb, использование флеш. Главная страница должна быть разделена на три подраздела: 'КОВКА', 'ДАМАССКАЯ СТАЛЬ' с булатными ножами и 'АНТИКВАРИАТ' для старинного оружия. Примеры работ обязательны.
Конкурс на ре-дизайн проекта Sexiest.ru (заканчивается в пон. 20 сентября)
Вознаграждение - 200 USD
Реально нужно сверстать около 10-15 страниц.
Условия конкурса:
Участники, решившие в данном конкурсе участвовать, в течение 5 дней (до понедельника, 20 сентября 2004), представляют свой дизайн главной страницы проекта www.sexiest.ru . Технически он должен быть представлен либо в виде линка (предпочтительно), либо в виде картинки jpeg/gif.
И то и другое можно на своем веб спейсе без контактной информации.
Перед началом работы, просьба заявить о своем участии в конкурсе здесь.
По результатам представленных работ, будет выбран победитель, который в течение 1-2-х недель во взаимодействии с администраторами сайта внедрит новый дизайн.
Основные задачи ре-дизайна:
1.Создание позитивной атмосферы
2.Разработка логотипа для проекта
3.Упрощение навигации сайта
4. Упрощение визуального восприятия смысла сайта (зашел на страницу - сразу понял, что нужно делать)
5.Упрощение коммуникации участников сайта
7.Не перегруженность графикой (сайт должен быстро грузиться)
Целевая аудитория:
В основном девушки и молодые люди 18-35 лет, без финансовых проблем, готовые себя показать, на других посмотреть, пообщаться, пофлиртовать.
Дизайнер, выигравший данный конкурс, и в дальнейшем может рассчитывать на сотрудничество.
Успехов!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт21 год назад
- $150
Требуется разработка дизайна сайта с уже утвержденными цветовыми решениями. Фрилансер должен учесть все детали и создать привлекательный и функциональный интерфейс.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт21 год назад
- $1000
Требуется модератор для проекта Sexiest.ru с опытом раскрутки и веб-дизайна. Начальная зарплата 100 USD, свободный график. Необходимы навыки программирования на PHP. Ответьте на три вопроса о вашей стратегии и целях на ближайшие два месяца.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт21 год назад
- $5
Разработайте красивые выдвижные меню для сайтов, учитывая различные типы и цветовые решения. Ожидается креативный подход и адаптивность дизайна.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт21 год назад
- $200
Ищется фрилансер для редизайна интернет-магазина на конкурсной основе. Необходимо создать уникальный и современный дизайн, который привлечет внимание пользователей. Учитывайте современные тренды и подходы в веб-дизайне. Эскизы могут быть использованы даже в случае неудачи в конкурсе.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт21 год назад
- $10
Требуется разработать логотип для сайта TmLand.ru, который будет отражать его уникальность и целевую аудиторию. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне, соответствующее стилистике сайта.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт21 год назад
- $550
Требуется разработать профессиональный веб-дизайн для Украинской баннерной сети BADYa.net. Дизайн должен соответствовать сети и подчеркивать украинскую тематику. Учитывайте срочность выполнения задания. Обращаем внимание, что заявки принимаются только от профессиональных разработчиков.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт21 год назад
Требуется разработать дизайн веб-сайта для просмотра фильмов. Основное внимание уделите созданию интуитивно понятного интерфейса и привлекательного визуального стиля, чтобы пользователи могли легко находить и просматривать фильмы.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется редизайн для существующего интернет-магазина. Необходимо создать главную страницу, страницу просмотра товара и информационную страницу. Также требуется разработка 3-4 баннеров. Важно внимание к юзабилити для повышения продаж. Наличие готовых работ обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $10
Требуется разработать 10 кнопок размером 88х31, из которых 4 должны быть динамическими, для использования на двух топах. Предоплата 50% при наличии портфолио, иначе оплата производится по результату.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт21 год назад