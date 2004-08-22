Вознаграждение - 200 USD

Реально нужно сверстать около 10-15 страниц.

Условия конкурса:

Участники, решившие в данном конкурсе участвовать, в течение 5 дней (до понедельника, 20 сентября 2004), представляют свой дизайн главной страницы проекта www.sexiest.ru . Технически он должен быть представлен либо в виде линка (предпочтительно), либо в виде картинки jpeg/gif.

И то и другое можно на своем веб спейсе без контактной информации.

Перед началом работы, просьба заявить о своем участии в конкурсе здесь.

По результатам представленных работ, будет выбран победитель, который в течение 1-2-х недель во взаимодействии с администраторами сайта внедрит новый дизайн.

Основные задачи ре-дизайна:

1.Создание позитивной атмосферы

2.Разработка логотипа для проекта

3.Упрощение навигации сайта

4. Упрощение визуального восприятия смысла сайта (зашел на страницу - сразу понял, что нужно делать)

5.Упрощение коммуникации участников сайта

7.Не перегруженность графикой (сайт должен быстро грузиться)

Целевая аудитория:

В основном девушки и молодые люди 18-35 лет, без финансовых проблем, готовые себя показать, на других посмотреть, пообщаться, пофлиртовать.

Дизайнер, выигравший данный конкурс, и в дальнейшем может рассчитывать на сотрудничество.

Успехов!