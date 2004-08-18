Требуется модератор для проекта Sexiest.ru с опытом раскрутки и веб-дизайна. Начальная зарплата 100 USD, свободный график. Необходимы навыки программирования на PHP. Ответьте на три вопроса о вашей стратегии и целях на ближайшие два месяца.
Дизайн сайта
Разработать дизайн сайта
цветовое решение утверждено
Заявки фрилансеров
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