Требуется разработать профессиональный веб-дизайн для Украинской баннерной сети BADYa.net - http://vbn.badya.net/ в кротчайшие сроки.

Дизайн должен соответствовать баннерной сети.

Дизайн должен указывать на отношение к Украине.

Если Вы не профессиональный разработчик, не тратьте Ваше и наше время!

---------------------------------------------------------------------------

С Уважением администрация Украинского МЕГА портала.

Наш адрес: http://www.badya.net/