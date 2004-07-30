Необходимо разработать дизайн сайта для малобюджетного частного крематория. Ожидается строгий и печальный стиль без особых графических изысков, совместимость с любыми доступными браузерами.
Дизайн сайта крематория-конкурента
нужно быстренько состряпать веселенький дизайнчик сайтика и наш логотипчик. Сроки и бюджет неограниченые, нас интересует КАЧЕСТВО
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