Вы дизайнер?

Хотите немного заработать на продаже шаблонов?

Если Да, то:

Высылайте ваши работы на нашу почту (сайт exxule.sbn.bz), с указанием

1. Ваши Ф.И.О.

2. Ваш шаблон и ссылка на шаблон при продаже

(шаблон - *.psd(80x80 px), описание)

3. Ваш E-Gold ID

Вы будете получать 70% с продажи на нашем сайте!