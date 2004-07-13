Партнерская программа (exxule.sbn.bz)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки198 просмотров

Вы дизайнер?

Хотите немного заработать на продаже шаблонов?

Если Да, то:

Высылайте ваши работы на нашу почту (сайт exxule.sbn.bz), с указанием

1. Ваши Ф.И.О.

2. Ваш шаблон и ссылка на шаблон при продаже

(шаблон - *.psd(80x80 px), описание)

3. Ваш E-Gold ID

Вы будете получать 70% с продажи на нашем сайте!

21 год назад
exXule
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта - оптовая торговля Second Hand

    $30

    Разработать HTML-шаблон для сайта компании, занимающейся оптовой продажей Second Hand. Дизайн должен быть легким, красивым и привлекательным, включать меню на 4-6 разделов и возможность выбора языков (английский, русский). Используйте иллюстрации с счастливыми людьми и небольшой flash-элемент для создания позитивного впечатления.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Вебдизайнер ищется для постоянного сотрудничества

    Требуется вебдизайнер для постоянного сотрудничества с знанием Photoshop и творческим мышлением. Работа удаленная с попроектной оплатой. Наличие портфолио и выполнение сроков обязательны. Желателен опыт удаленной работы и умение рисовать от руки. Возможность перевода на штатную основу и бонусов за проекты.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн шаблонов для интернет сайта

    $300

    Требуется разработка дизайна шаблонов для сайта с выпадающим меню на JavaScript. Цветовая схема включает синий, серый, белый и бордовые заголовки. Необходимо использовать только русские фотографии. Бюджет составляет $300, аванс $60, срок выполнения — 2 недели. Обязательные условия: изготовление макета и наличие отзывов или портфолио.

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Нужен дизайнер!

    $1

    Требуется дизайнер для разработки сайтов с навыками рисования и начальными знаниями Flash, PhotoShop и Corel Draw. Идеально для тех, кто хочет дополнительно заработать. Удаленная работа, предпочтительно из Киева. Начальные знания английского будут плюсом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн HTML шаблона

    $20

    Требуется разработать дизайн HTML шаблона для многопрофильной фирмы, охватывающей производство мебели, транспортные и бухгалтерские услуги. Шаблоны должны быть выполнены в едином стиле с различными тематическими картинками и включать меню, место для информации и переключатель языков с тремя флажками.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Разработка серии баннеров

    $10

    Требуется разработка линейки баннеров для сайта в следующих размерах: 88x31, 100x100, 468x60. Ожидаются предложения с примерами работ. Оплата по выполнению.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для небольшого сайта типо rateme.ru

    $20

    Требуется разработка дизайна для небольшого сайта, аналогичного rateme.ru. Необходимо создать уникальный и привлекательный интерфейс, который будет удобен для пользователей и соответствовать современным стандартам веб-дизайна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для топа (одна страница)

    $40

    Требуется разработка дизайна топа для одностраничного сайта. Необходимо использовать яркие цвета и включить иллюстрацию с девушкой, текст и кнопки. Примеры: polifonia.ru, time2play.ru, dom2.ru. Портфолио и предварительный эскиз желательны. Оплата гарантирована после согласования.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для небольшогосайта типо rateme.ru

    $20

    Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку для небольшого сайта, похожего на rateme.ru. Ожидается современный и удобный интерфейс, соответствующий современным веб-стандартам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для небольшогосайта типо ratme.ru

    $20

    Требуется дизайнер-верстальщик для создания дизайна небольшого сайта, аналогичного ratme.ru. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Необходимы креативные решения и опыт в веб-дизайне.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад