Разработать HTML-шаблон для сайта компании, занимающейся оптовой продажей Second Hand. Дизайн должен быть легким, красивым и привлекательным, включать меню на 4-6 разделов и возможность выбора языков (английский, русский). Используйте иллюстрации с счастливыми людьми и небольшой flash-элемент для создания позитивного впечатления.
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