требования

- Знание Photoshop, AI/Corel и т.д. (а как же без этого?)

- творческое мышление

- наличие портфолио

- Выполнение работы в оговоренные сроки.

- возможность контактов посредством E-Mail/ICQ/MSN несколько раз в день.

желательно

- опыт удаленной работы

- умение рисовать от руки

- Знание flash

Условия

- Работа полностью удаленная (свободный график).

- Попроектная оплата.

- Возможность перевода на штатную основу.

- Возможность получения бонусов за каждый проект.

В ответе - ссылка на портфолио, краткое резюме и пожелания по оплате.