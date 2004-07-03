Требуется разработка дизайна шаблонов для сайта с выпадающим меню на JavaScript. Цветовая схема включает синий, серый, белый и бордовые заголовки. Необходимо использовать только русские фотографии. Бюджет составляет $300, аванс $60, срок выполнения — 2 недели. Обязательные условия: изготовление макета и наличие отзывов или портфолио.
Вебдизайнер ищется для постоянного сотрудничества
требования
- Знание Photoshop, AI/Corel и т.д. (а как же без этого?)
- творческое мышление
- наличие портфолио
- Выполнение работы в оговоренные сроки.
- возможность контактов посредством E-Mail/ICQ/MSN несколько раз в день.
желательно
- опыт удаленной работы
- умение рисовать от руки
- Знание flash
Условия
- Работа полностью удаленная (свободный график).
- Попроектная оплата.
- Возможность перевода на штатную основу.
- Возможность получения бонусов за каждый проект.
В ответе - ссылка на портфолио, краткое резюме и пожелания по оплате.
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