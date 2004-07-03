Вебдизайнер ищется для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки260 просмотров

требования

- Знание Photoshop, AI/Corel и т.д. (а как же без этого?)

- творческое мышление

- наличие портфолио

- Выполнение работы в оговоренные сроки.

- возможность контактов посредством E-Mail/ICQ/MSN несколько раз в день.

желательно

- опыт удаленной работы

- умение рисовать от руки

- Знание flash

Условия

- Работа полностью удаленная (свободный график).

- Попроектная оплата.

- Возможность перевода на штатную основу.

- Возможность получения бонусов за каждый проект.

В ответе - ссылка на портфолио, краткое резюме и пожелания по оплате.

21 год назад
sd
41 год
21 год в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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