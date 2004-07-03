Дизайн шаблонов для интернет сайта

http://www.templatemonster.com/website-templates/5505.html

Нам нужен будет такой же сайт только с выпающими под кнопками ява скрипт

менюшкой

цвета - синий серый белый и бордовые заголовки

из флеша останется только меняющаяся картинка

язык- только русский

фотографии - ваши, только русские лица

бюджет - $300 при сохранении качества графики и вёрстки.

аванс $60

срок выполнения макс 2 недели

обязательное условие для получения проекта - изготовление макета и наличиее отзывов от ваших клиентов либо достаточное к-во примеров либо портфолио