Разыскивается креативный дизайнер с чувством стиля для сотрудничества.

Класс сайта для разработки смотрите здесь:

http://www.eccentris.com/splash.htm

ВНИМАНИЕ: подписывайтесь на проект только в случае, если вы уверены, что можете разработать сайт подобного качества, с прямым линком на аналогичный ВАШ проект уже разработанный.

По результатам этой работы реально продолжение сотрудничества.