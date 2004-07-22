Дизайн для сайта типо rateme.ru

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки464 просмотра

Дизайн для сайта типо rateme.ru

21 год назад
doctor
Gii All 
49 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

asgard
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

asgard
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер проекта NASPOR

    Требуется разработка дизайна для проекта NASPOR. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн сайтов, соответствующий современным трендам и требованиям пользователей.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн небольшого сайта типо rateme.ru

    $20

    Требуется разработка дизайна для небольшого сайта, аналогичного rateme.ru, с использованием готового шаблона. Необходимо учесть основные элементы и стиль существующего сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн каталога товаров (компьютеры и комплектующие)

    $50

    Необходимо создать дизайн сайта для каталога компьютерных товаров. Требуется разработка 1-3 страниц с акцентом на удобство навигации и привлекательный внешний вид. Учитывайте современные тренды веб-дизайна.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Партнерская программа (exxule.sbn.bz)

    Приглашаем дизайнеров участвовать в партнерской программе по продаже шаблонов. Высылайте свои работы с указанием Ф.И.О., ссылки на шаблон и E-Gold ID. Получайте 70% с продажи на нашем сайте.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для сайта - оптовая торговля Second Hand

    $30

    Разработать HTML-шаблон для сайта компании, занимающейся оптовой продажей Second Hand. Дизайн должен быть легким, красивым и привлекательным, включать меню на 4-6 разделов и возможность выбора языков (английский, русский). Используйте иллюстрации с счастливыми людьми и небольшой flash-элемент для создания позитивного впечатления.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Вебдизайнер ищется для постоянного сотрудничества

    Требуется вебдизайнер для постоянного сотрудничества с знанием Photoshop и творческим мышлением. Работа удаленная с попроектной оплатой. Наличие портфолио и выполнение сроков обязательны. Желателен опыт удаленной работы и умение рисовать от руки. Возможность перевода на штатную основу и бонусов за проекты.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн шаблонов для интернет сайта

    $300

    Требуется разработка дизайна шаблонов для сайта с выпадающим меню на JavaScript. Цветовая схема включает синий, серый, белый и бордовые заголовки. Необходимо использовать только русские фотографии. Бюджет составляет $300, аванс $60, срок выполнения — 2 недели. Обязательные условия: изготовление макета и наличие отзывов или портфолио.

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Нужен дизайнер!

    $1

    Требуется дизайнер для разработки сайтов с навыками рисования и начальными знаниями Flash, PhotoShop и Corel Draw. Идеально для тех, кто хочет дополнительно заработать. Удаленная работа, предпочтительно из Киева. Начальные знания английского будут плюсом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн HTML шаблона

    $20

    Требуется разработать дизайн HTML шаблона для многопрофильной фирмы, охватывающей производство мебели, транспортные и бухгалтерские услуги. Шаблоны должны быть выполнены в едином стиле с различными тематическими картинками и включать меню, место для информации и переключатель языков с тремя флажками.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Разработка серии баннеров

    $10

    Требуется разработка линейки баннеров для сайта в следующих размерах: 88x31, 100x100, 468x60. Ожидаются предложения с примерами работ. Оплата по выполнению.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад