Требуется разработать 10 кнопок размером 88х31, из которых 4 должны быть динамическими, для использования на двух топах. Предоплата 50% при наличии портфолио, иначе оплата производится по результату.
Редизайн сайта интернет магазина
Для уже существующего и успешно работающего интернет магазина нужно сделать редизайн. Нужно сделать 3 странички (главная, просмотр товара, информационая) и вставить их в существующие скрипты. + 3-4 баннера популярных форматов.
Нужен человек хорошо понимающий, что такое юзабилити, т.к. дизайн нужен помогающий продавать, а не являющийся произведением искуства.
Еще одно требование - наличие готовых работ.
Выбранный исполнитель
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