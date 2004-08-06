Редизайн сайта интернет магазина

Для уже существующего и успешно работающего интернет магазина нужно сделать редизайн. Нужно сделать 3 странички (главная, просмотр товара, информационая) и вставить их в существующие скрипты. + 3-4 баннера популярных форматов.

Нужен человек хорошо понимающий, что такое юзабилити, т.к. дизайн нужен помогающий продавать, а не являющийся произведением искуства.

Еще одно требование - наличие готовых работ.