Редизайн Интернет-магазина

Интернет-магазину требуется редизайн.

В качестве эксперимента данное действо проводится на конкурсной основе.

Подробности здесь:

http://gimi.ru/konk.htm

В отношении собственно честности, готов представить поручителей.

В отношении целесообразности, сейчас множества сайтов делается по такой структуре так что, имхо, если не победите, ваш эскиз все одно не пропадет.